Praça de São Marcos em Veneza inundada em pleno verão

A praça de São Marcos, em Veneza, Itália, ficou inundada duas vezes durante o fim de semana, após a subida do nível das águas, o que é raro nesta altura do ano. Segundo as autoridades locais, no sábado, o nível das águas atingiu um metro de altura.