Praia de Copacabana enche-se de rosas para recordar os 500 mil mortos com Covid-19 no Brasil

Os voluntário da organização não governamental Rio de Paz colocaram 500 rosas vermelhas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, este domingo, para assinalar a marca dos 500 mil mortos por Covid-19 no país. Os nomes das vítimas foram bordados em panos colocados no areal.