Principal aeroporto da Tailândia transforma balcões de check-in em centro de vacinação

No aeroporto Suvarnabhumi, em Banguecoque, 42 balcões de check-in estão a ser utilizados como postos de vacinação para funcionários do aeroporto, de linhas aéreas e autoridades de imigração. Espera-se a aprovação do governo para que este seja um centro de vacinação aberto à população.