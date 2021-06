Profissionais de saúde atravessam rios a pé em zonas remotas da Índia para dar vacinas contra a Covid-19

Os profissionais de saúde responsáveis por vacinar contra a Covid-19 as populações que vivem em zonas remotas no norte da Índia veem-se obrigados a atravessar rios a pé, com a ajuda de aldeões, para conseguirem garantir o acesso de todos à vacina.