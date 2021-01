Profissionais de saúde da GNR já começaram a ser vacinados

Os profissionais de saúde da Guarda Nacional Republicana já começaram a ser vacinados. No primeiro dia, foram vacinados 24 profissionais do Centro Clínico da GNR, em Lisboa, e seguem-se profissionais de saúde do Hospital das Forças Armadas e do Hospital Prisional de São João de Deus.