Prosseguem operações para encontrar sobreviventes do desabamento de viaduto no México

Os serviços de emergência continuam as buscas para encontrar sobreviventes do desabamento de um viaduto do metro na Cidade do México, que fez pelo menos 23 mortos. Para o local foi transportada uma grua para estabilizar as carruagens do metro e permitir que as operações de resgate prossigam em segurança.