Protestos violentos na Colômbia continuam pela terceira semana consecutiva

A Colômbia entrou na terceira semana de protestos contra o governo, que têm sido marcados pela violência. Na origem dos protestos esteve uma proposta de reforma tributária, entretanto já retirada, mas as revindicações dos manifestantes estendem-se, agora, ao fim da violência policial, ao apoio económico no âmbito da pandemia e a uma reforma do sistema de saúde.