Quartos palacianos e casas de banho douradas: eis a residência de um polícia envolvido num caso de suborno

As autoridades russas anunciaram, esta terça-feira, a detenção de um gangue criminoso liderado por um polícia de trânsito acusado de receber avultados subornos. O Comité de Investigação revelou imagens da casa do suspeito, que possui uma mansão extravagante com quartos palacianos ao “estilo dos czares” e casas de banho douradas.