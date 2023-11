Refém de 12 anos vestia camisola de Cristiano Ronaldo quando foi libertado pelo Hamas

Eitan Yahalomi, conhecido por "Tantan", vestia uma camisola de Cristiano Ronaldo quando se reencontrou com a mãe em Kerem Shalom, Israel. O menino, de 12 anos, faz parte do grupo de reféns libertados pelo Hamas, esta segunda-feira, no âmbito do acordo entre o governo israelita e o grupo islâmico para uma trégua humanitária.