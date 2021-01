Revelado novo vídeo do ataque ao Capitólio dos EUA

A revista norte-americana "The New Yorker" revelou, no domingo, um novo vídeo do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos da América, a 6 de janeiro. O vídeo, com cerca de 12 minutos, mostra vários momentos do ataque, incluindo o momento em que os manifestantes vasculham as mesas dos senadores e fotografam documentos.