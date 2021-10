Rio de lava do vulcão de La Palma arrasta blocos de magma do tamanho de prédio de três andares

Imagens impressionantes registadas no sábado, com recurso a drone, mostram um novo rio de lava a descer pelo vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, e a arrastar blocos de magma do tamanho de um prédio de três andares, segundo informou o Instituto Espanhol de Geologia e Mineração.