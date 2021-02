Rio Sena em Paris transborda após fortes chuvas

As fortes chuvas que têm caído em Paris, França, encheram o rio Sena, que esta terça-feira inundou as margens. Ao início da tarde de terça-feira, o nível da água do rio atingiu os 4,25 metros, quando na sexta-feira este valor se encontrava nos 2,92 metros.