Rituais religiosos na Índia com menor afluência mas sem distanciamento físico

Apesar do aumento de casos de Covid-19, as cerimónias religiosas continuam a realizar-se na Índia. Esta terça-feira, realizou-se o “banho real” no âmbito da cerimónia hindu Kumbh, que apesar da menor afluência, continuou sem que o distanciamento físico fosse respeitado.