Rodrigues dos Santos atira farpas a Eduardo Cabrita no encerramento das jornadas parlamentares

O presidente do CDS criticou a forma como está a ser gerido o caso do acidente na A6 com o carro em seguia o ministro Eduardo Cabrita e que fez uma vítima mortal. No encerramento das jornadas parlamentares do CDS, que decorreram em São João da Madeira, Francisco Rodrigues dos Santos disse que ministro tornou o caso “político”.