Roma aposta em 'táxi aéreo' para levar turistas do aeroporto até ao centro

Protótipo do VoloCity, uma viatura elétrica que se parece com um pequeno helicópetro, foi apresentado esta quarta-feira no aeroporto de Fiumicino, em Roma. O aeroporto pretende disponibilizar este serviço de transporte até ao centro da cidade, com capacidade para duas pessoas e bagagem, a partir de 2024.