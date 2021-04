Russos desafiam o frio e fazem ski de biquíni e calções de banho

Mais de 700 pessoas vestiram o fato de banho e colocaram os esquis para descer as montanhas de um resort em Sochi, na Rússia, no sábado. Os participantes do BoogelWoogel Carnival desafiaram as temperaturas de 8º C e as restrições impostas devido à Covid-19.