“Sede” de Bonucci dá que falar na conferência de imprensa da final do Euro 2020

Depois de Cristiano Ronaldo ter afastado a garrafa de Coca-Cola e Paul Pogba ter feito o mesmo com a de Heineken, durante as conferências de imprensa do Euro 2020, Leonardo Bonucci fez o oposto. Após sagrar-se campeão europeu de futebol pela Itália, Bonucci bebeu tudo o que se encontrava em cima da mesa.