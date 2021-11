“Sei que levei uma cotovelada na orelha e apaguei”. Jogador do AC Milheirós relata agressão em campo

Miguel Sousa, jogador do AC Milheirós, caiu inanimado em campo, no domingo, após ser agredido com violência por um adversário durante um jogo com o ARDC Gondim da Maia, no estádio do Pedrouços, na Maia, a contar para o campeonato da Divisão de Honra da Associação do Porto. Em entrevista à CMTV, o jogador conta como tudo se passou.