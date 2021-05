Senador do Ohio participa em reunião por videochamada enquanto conduz

O senador do estado norte-americano do Ohio Andrew Brenner participou numa reunião por videochamada, no dia 3 de maio, enquanto conduzia. O senador começou a reunião com o carro estacionado, depois colocou um fundo a simular um escritório, meteu o cinto de segurança e arrancou.