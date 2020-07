Sérgio Conceição: "Olhe que eu chamo os Super Dragões e eles atiram-no para a piscina"

Na conferência de antevisão ao Sp. Braga-FC Porto, Sérgio Conceição brincou, a dada altura, com Paulo Jorge Duarte, jornalista da CMTV que foi atirado para dentro de uma piscina por elementos dos Super Dragões antes do encontro com o Tondela, no passado dia 9.