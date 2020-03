Serviços não essenciais fechados e teletrabalho como regra. Conheça as medidas planeadas para o Estado de Emergência

Teletrabalho obrigatório para as funções que se coadunem com este regime, saídas mais condicionadas, transportes públicos com limites de lotação: estas são só algumas das medidas a serem discutidas em conselho de ministros ao longo desta quinta-feira.