'Singing in the Rain': Vizinhos cantam à chuva nas varandas para alegrar dias em tempo de pandemia

Como habitual, os moradores de um prédio na Suiça encontram-se por volta das 18h para participar num 'coro noturno'. De acordo com o tempo, o tema da passada terça-feira foi a chuva. Equipados com guarda-chuvas cantaram canções como 'Singing in the Rain', de Gene Kelly.