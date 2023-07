“Sónia conseguiu roubar um beijo ao marido”: Maya reage às imagens de Sónia e Vitó à saída do tribunal

Apresentadora do ‘Noite das Estrelas’ fala sobre os beijos que Sónia de Jesus e Vítor Soares trocaram à saída da sala de audiências no Tribunal de Bragança na sexta sessão do julgamento do caso ‘Semente em Pó’.