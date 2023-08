Surfistas aproveitam ondas provocadas pela passagem do furacão Hilary na Califórnia

Na praia de Huntington Beach, no estado norte-americano da Califórnia, os surfistas aproveitaram a ondulação do mar provocada pelo furacão Hilary. A passagem do furacão pelo sul da Califórnia causou, este domingo, fortes constrangimentos ao trânsito e obrigou ao cancelamento de vários eventos.