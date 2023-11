Suspeito de desaparecimento de grávida na Murtosa terá utilizado telemóveis para despistar as autoridades

PJ detetou o sinal do telemóvel de Fernando Valente em Vila Nova de Gaia, no dia 4 de outubro, enquanto o de Mónica desapareceu em Cuba, no Alentejo. Acredita-se que o suspeito tenha tido ajuda.