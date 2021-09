Talibãs abrem fogo para dispersar protesto em Cabul

Os talibãs dispararam para o ar para dispersar um protesto contra o Paquistão que decorria em Cabul, no Afeganistão, esta terça-feira. O general Faiz Hameed, que lidera os Serviços de Inteligência do Paquistão, está em Cabul e, segundo um alto funcionário do Paquistão, poderá apoiar os talibãs na reorganização do exército afegão.