Taxista tranca bombista no carro e escapa à morte por segundos. Veja o momento da explosão

A polícia britânica confirmou, esta segunda-feira, ter classificado como um incidente terrorista a explosão de um táxi, no domingo, causada por um engenho explosivo improvisado e que matou uma pessoa. As autoridades afirmam que o motivo do incidente ainda não é claro.