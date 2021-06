Teia de aranha gigante cobre zona de pasto na Austrália

A imagem de uma teia de aranha gigante foi registada, na segunda-feira, em Gippsland, no estado australiano de Victoria. Segundo os media locais, milhares de aranhas têm coberto zonas de pasto com teias, após as chuvas fortes e cheias que atingiram a região. Os animais têm ocupado terrenos mais altos para evitar os solos saturados e criam as teias para se protegerem da humidade.