Templo indiano transformado em centro de cuidados para pacientes Covid-19

Voluntários da comunidade hindu transformaram um templo na cidade de Amedabade, na Índia, num centro de cuidados com 50 camas para pessoas infetadas com o coronavírus. A Índia vive um dos momentos mais complicados perante a pandemia e os recursos no sistema de saúde estão cada vez mais escassos.