"Todos vós sois indispensáveis neste momento": Matos Fernandes agradece aos profissionais da higiene urbana e da gestão de resíduos

Ministro do Ambiente e Ação Climática apela a que se sigam as regras de eliminação de luvas e de máscaras e, também, que se faça uma gestão mais cuidada dos resíduos urbanos numa altura em que se vive a pandemia do coronavírus.