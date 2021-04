Touro de 800 quilos cai de falésia e é resgatado de helicóptero

"Bolero", um touro com 800 quilos, foi resgatado de helicóptero pelos serviços de emergência de Gozón, nas Astúrias, Espanha, esta quarta-feira, depois de ter caído de uma falésia no dia anterior. As primeiras tentativas para içar o touro, que pertence a um agricultor local, não foram bem-sucedidas devido ao peso do animal.