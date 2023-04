Traficantes de haxixe mostram viagens no Instagram

Uma rede de tráfico internacional de haxixe, com sede no Norte de África (provavelmente em Marrocos), usa uma página na rede social Instagram para divulgar alguns vídeos, todos com música de fundo, onde mostram parte das viagens de transporte de droga que efetuam entre território marroquino e as costas portuguesa e espanhola.