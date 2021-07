Tragédia no Meco: médico diz em tribunal que João Gouveia não tinha sinais de afogamento

Arrancou esta quarta-feira uma nova sessão de julgamento do caso Meco, o processo cível em que as famílias dos seis jovens que morreram durante uma praxe na praia do Meco em 2013 reclamam indemnizações, no Tribunal de Setúbal.