Tubarão-martelo avistado na costa da Flórida

Um tubarão-martelo foi avistado, no domingo, ao largo de Juno Beach, na Flórida, Estados Unidos da América. O vídeo foi captado com drone pelo fotógrafo Paul Dabill, especializado em fotografia subaquática. Segundo Dabill, é comum aparecerem tubarões nesta altura do ano, mas não tão perto da praia.