Turistas agridem inspetores do SEF no aeroporto de Faro e são travadas pela PSP

Três mulheres estrangeiras agrediram inspetores do SEF do Aeroporto de Faro. O incidente aconteceu na madrugada de quinta-feira. A PSP, que foi chamada ao local, presenciou os confrontos físicos e verbais contra os inspetores do SEF.