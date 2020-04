Uma lição para o Mundo? Imagens de supermercado na Roménia dão que pensar

Nacho Tellado, antigo comentador do programa 'El Chiringuito', partilhou nas redes sociais imagens que um amigo lhe terá enviado da Roménia. Espanha vive um momento complicado devido à pandemia Covid-19, sendo um dos países mais afetado quer em número de infetados como em número de vítimas mortais. Aqui Nacho Tellado mostra um supermercado na Roménia onde não faltam materiais de proteção individual. Uma realidade diferente da de Espanha, que este domingo conta com um alívio da quarentena para as crianças, que foram permitidas a sair de casa para caminhar com os pais.