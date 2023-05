Urso entra num carro, senta-se no banco de trás e espera que lhe abram a porta. Veja o vídeo

Proprietários de um veículo encontraram um urso sentado no banco de trás no estado norte-americano do Nevada. Nas imagens vê-se os polícias a amarrarem uma corda na maçaneta do carro para a puxarem e deixarem o animal sair.