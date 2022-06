Urso passeia-se em zona residencial na Florida

Um urso foi apanhado a passear numa zona residencial da cidade de Naples, no estado norte-americano da Florida, no domingo de manhã. O animal, que terá mais de 130 quilos e 1,80 metros, andou a passear nos jardins e entre os arbustos. Segundo as autoridades, não há registo de que o animal tenha sido agressivo.