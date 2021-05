Vídeo mostra autoridades bielorrussas a revistarem bagagem de passageiros da Ryanair

Um vídeo divulgado pela agência Reuters mostra elementos dos serviços especiais da Bielorrússia e as autoridades aeroportuárias a realizarem buscas nas bagagens dos passageiros do voo da Ryanair onde seguia o jornalista e ativsta bielorrusso Roman Protasevich. O voo, com destino à Lituânia, foi desviado pelas autoridades bielorrussas e obrigado a aterrar em Minsk, onde Roman Protasevich foi detido.