Vídeo mostra bombeiros a serem socorridos após despiste no Barreiro

Uma viatura de combate a incêndios do Corpo de Salvação Pública do Barreiro despistou-se, pelas 11h30 desta terça-feira, a caminho de um fogo, na Verderena. Cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros foram transportados ao hospital do Barreiro.