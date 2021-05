Vídeo mostra novas instalações para migrantes na fronteira dos EUA com o México

O Departamento de Defesa dos EUA divulgou, na quinta-feira, um vídeo onde é possível ver as instalações temporária criadas no sul do Texas, perto da fronteira, para os imigrantes mexicanos e da América do Central que tentam entrar nos EUA. Desde a tomada de posse de Joe Biden, em janeiro, que a chegada de imigrantes sem documentos tem aumentado.