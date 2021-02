Vídeo mostra operação de resgate de esquiador atacado por urso no Alasca

Guarda Costeira dos EUA resgatou um esquiador que ficou ferido, no Alasca, após ser atacado por um urso. O vídeo, gravado do helicóptero MH-60 Jayhawk, mostra a operação de salvamento. O esquiador sofreu ferimentos na cabeça e nas mãos, mas esteve consciente e a comunicar com a equipa de socorro durante o resgate.