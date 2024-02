Vídeo mostra suspeito de ataque com “substância corrosiva” em supermercado de Londres no dia do incidente

A Polícia Metropolitana de Londres divulgou imagens de videovigilância que mostram um homem suspeito de atacar uma mulher e os dois filhos com uma “substância corrosiva”, no sul de Londres, a circular num supermercado no mesmo dia do incidente. A polícia oferece uma recompensa de cerca de 23 mil euros a quem dê informação que leve à detenção do suspeito.