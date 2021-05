Violência atinge cidades israelitas em que vivem árabes e judeus

A violência chegou, na terça-feira à noite, às ruas das cidades israelitas onde vivem árabes e judeus. A minoria árabe do país sente-se revoltada com os ataques aéreos israelitas sobre Gaza e com os ataques da polícia à Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém.