Vítimas mortais são duas mulheres portuguesas. Professor do Centro Ismaelita esfaqueado no pescoço

Duas mulheres foram mortas à facada na manhã desta terça-feira, no Centro Ismaelita na Avenida Lusíada, em Lisboa. Um professor do Centro Ismaelita, com ferimentos graves, foi esfaqueado no pescoço e dirigiu-se ao Hospital de Santa Maria por meios próprios.