Vítor Pinto acredita que quem realmente despediu Marcel Keizer foi… o “presidente Sebastián Coates”

Para o comentador da CMTV,se não fosse o facto do defesa central uruguaio ter cometido três penáltis no jogo com o Rio Ave, na última jornada, o discurso de Frederico Varandas poderia, nesta altura, ser “bastante diferente”.