Voluntários recolhem cinzas de vítimas da Covid-19 para garantir ritual hindu no rio Ganges

As cinzas de vítimas mortais da Covid-19 na Índia estão a ser recolhidas por voluntários de uma organização sem fins lucrativos para que os rituais da cultura hindu sejam respeitados. Depois de recolhidas, as cinzas são largadas no considerado sagrado rio Ganges. Segundo a fé hindu, este ritual garante que as almas vão para o céu e escapam ao renascimento.