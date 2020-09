‘Voo’ de 50 metros na A23 fatal para motorista

Um homem de 42 anos morreu, na segunda-feira, após se ter despistado com o camião que conduzia no quilómetro 94 da A23, em Vila Velha de Ródão. O acidente aconteceu às 10h30 quando, por razões que estão a ser investigadas pela GNR, e o camião carregado com adubo saiu da via e caiu do viaduto.