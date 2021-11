Wang Yaping torna-se a primeira astronauta chinesa a realizar caminhada espacial

Wang Yaping tornou-se a primeira mulher chinesa a caminhar no espaço, como parte de uma missão de seis meses na estação espacial da China, informou esta segunda-feira a Administração Espacial do país asiático. Wang e o astronauta Zhai Zhigang passaram mais de seis horas no exterior do módulo principal da estação, a instalar equipamentos e a testar um braço robótico.