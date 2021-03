Zoo francês dá as boas-vindas a macaco uivador bebé

O zoo Planète Sauvage, em França, deu as boas-vindas ao mais recente habitante: um macaco uivador vermelho, que nasceu no dia 16 de fevereiro. O animal, que pertence a uma espécie ameaçada, vai viver no parque com mais três macacos uivadores.